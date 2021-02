Via libera alla riqualificazione nell’area ex Bertoli

Svolta per la progettazione urbanistica della zona ex Bertoli, a nord di Udine. Il progetto comprenderà la realizzazione di aree verdi e commerciali, ma anche una nuova viabilità, come stabilito da una delibera del Comune, d'intesa anche con l'amministrazione di Tavagnacco.

Sono state sancite le linee guida per poter poi dare mandato ai tecnici e dare istanza di variante al piano regolatore. L'area interessata dal parco occupa una superficie di 60mila metri quadri, con un'area commerciale di 3.900 metri quadri. Saranno realizzati interventi sulla viabilità, come la rotatoria tra via Molin Nuovo e via Delle Fusine. Le alberature abbelliranno i parcheggi e tutte le sedi degli edifici che saranno realizzati.