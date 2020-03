Via libera alle passeggiate con i bimbi, ma non in Fvg

Dopo tanti appelli, da vari fronti, il Governo ha deciso di allentare la stretta sui più piccoli, quelli che, con le scuole chiuse da settimane, soffrono di più le misure dei vari decreti che ci obbligano a restare a casa. Via libera, dunque, all'ora d'aria per i bambini che, con un solo genitore, potranno fare una passeggiata fuori casa, rimanendo, però, "in prossimità della propria abitazione".

Lo precisa l'ennesima circolare inviata dal Viminale ai Prefetti per fornire "chiarimenti" sui divieti di assembramento e spostamenti.

Le disposizioni, però, al momento non sono applicabili alla nostra regione. In Fvg, infatti, prevale quanto disposto dall'ordinanza firmata dal governatore Massimiliano Fedriga, in vigore fino al 5 aprile, che, rispetto al decreto 'Chiudi Italia', prevede misure più stringenti in merito alle attività consentite.

Lo precisa il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti che ricorda come, proprio nel Dpcm, si conceda alle Regioni di adottare provvedimenti ad hoc, come appunto ha fatto il Fvg. In questo caso, dunque, nella nostra regione prevale l'ordinanza del governatore che non consente passeggiate. La circolare del Ministro Lamorgese, peraltro, nella 'gerarchia delle fonti del diritto' ha un valore inferiore rispetto al provvedimento firmato da Fedriga.

Non è escluso, però, che anche il Presidente della Regione possa decidere di applicare anche sul nostro territorio quanto suggerito nella circolare del Viminale, anche prima della scadenza dell'ordinanza, attraverso una norma secondaria rispetto al decreto.

Genitori e bambini del Fvg, insomma, dovranno ancora attendere prima di poter uscire di casa.