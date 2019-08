Via Mercatovecchio, avanti con la pietra piasentina

“Questa mattina mi sono incontrato con il Sindaco Pietro Fontanini e con il Rup Ingegner Disnan e, per quanto ci riguarda, la questione relativa al materiale da utilizzare per i lavori di pavimentazione di via Mercatovecchio è chiarissima: il capitolato, fatto tre anni fa dalla precedente Amministrazione, parla esplicitamente di pietra piasentina del Cividalese e, quindi, per noi il problema non si pone”. Sono le parole con cui il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini risponde ai dubbi che in questi giorni sono stati sollevati circa l’utilizzo di materiali diversi e più economici della pietra tipica delle zone del Cividalese.

“A conferma del fatto che ci stiamo correttamente muovendo nel solco della procedura iniziata anni fa, va segnalata anche la richiesta di giustificativo fatta a suo tempo dalla commissione alla ditta vincitrice della gara circa i motivi che stavano alla base dell’economicità dell’offerta, alla quale la ditta ha fornito motivazioni che sono state ritenute soddisfacenti dalla commissione che ha fatto proseguire l’iter confermando vincitrice l’attuale ditta esecutrice”, conclude Michelini.