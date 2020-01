Via Mercatovecchio, lunedì apre un nuovo tratto

Lunedì 3 febbraio, gli udinesi potranno passeggiare in un nuovo tratto di via Mercatovecchio. Sarà, infatti, ultimata la seconda tranche del cantiere di ripavimentazione che consentirà di percorrere l’arteria da piazza Libertà fino a via del Monte (esclusa).

Nel tratto interessato – informa il Comune di Udine - sarà istituito il Divieto di transito per ogni categoria di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone invalide. Inoltre, saranno posizionati manufatti in cemento per impedire fisicamente l’accesso veicolare nelle intersezioni tra piazza Libertà e via Mercatovecchio, via Rialto piazzetta del Lionello, via Mercerie, via Cavour - Galleria della Loggia del Lionello.