Via Mercatovecchio senza autobus

La navetta della Saf che sostituirà i bus della linea numero 1, soppressi per i lavori in via Mercatovecchio, inizierà, su indicazione del comune di Udine, il suo servizio lunedi mattina e andrà avanti in forma sperimentale sino all’11 settembre quando terminerà l’orario estivo.



Alla luce di queste quasi tre settimane di prova verranno eventualmente effettuate delle modifiche a seconda delle criticità che emergeranno.



La novità, però, è stata criticata dal Comitato di San Cristoforo per due motivi: il primo riguarda la frequenza dei passaggi ogni 24 minuti e chiede transiti più frequenti, ogni 15 minuti comprese le soste. Il secondo appunto riguarda le vie attraversate e cioè via Martignacco e via di Toppo, ritenute poco premiate dal numero di utenti.



Secondo il Comitato che raggruppa un centinaio fra cittadini e commercianti sarebbe molto più utile che la navetta transitasse attraverso le vie Volontari della Libertà, Mantica, Palladio e Piazza San Cristoforo.



“Speriamo che di dovere tenga conto dei nostri dubbi – spiega Don Ioan Marginean presidente del comitato di San Cristoforo – avere passaggi più frequenti e nei punti nevralgici della città come piazza San Cristoforo e la zona di via Gemona, significa avere più accessi e più presenze che rendono più vive le nostre piazza il nostro amato centro storico".