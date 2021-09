Viabilità, cantieri a Pavia di Udine, Magnano e San Giorgio

Friuli Venezia Giulia Strade interverrà lungo alcuni tratti della viabilità presenti nei comuni di Pavia di Udine, Magnano in Riviera e San Giorgio di Nogaro per la sistemazione di incroci e la realizzazione di alcune rotonde. Lo ha stabilito la Giunta regionale approvando nel corso dell'ultima seduta dell'esecutivo una delibera su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti.

In particolare attraverso le economie venutesi a creare all'interno del programma della società, si procederà a compiere i lavori di messa in sicurezza degli incroci tra l'ex strada provinciale 2 e la Sp 78 in località Percoto, in comune di Pavia di Udine, opere per le quali è prevista una spesa complessiva pari a 600 mila euro.

Il secondo intervento che entrerà nel piano prevede la costruzione di una rotatoria in località Sette Ponti, tra la regionale 20 Glemonese e la regionale 117 di Billerio, in comune di Magnano in Riviera. Anche in questo caso il costo dell'opera è di 600 mila euro.

Infine, la delibera approvata dall'esecutivo prevede anche la costruzione di due rotatorie per la messa in sicurezza di altrettanti incroci canalizzati dell'ex strada provinciale in comune di San Giorgio di Nogaro. La spesa per l'intervento sarà di 800 mila euro.

"Gli interventi che Fvg Strade eseguirà su alcuni tratti di viabilità ex provinciale confermano l'errore che la Giunta Fedriga ha compiuto attribuendo alle Edr le funzioni in materia di viabilità. Il fatto che la società regionale si occupi prioritariamente di queste opere, ci da l'ulteriore conferma che tutta questa operazione, oltre a non stare in piedi, sia solo una vendetta politica senza alcuna strategia", commenta la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd). "Forse, nella fretta di demolire le precedenti strutture territoriali e nell'applicazione concreta di quanto immaginato in sostituzione delle Uti, si sono scontrati con il pasticcio che crea questa inutile duplicazione di funzioni. Sulla scelta delle opere, invece, ci piacerebbe sapere quale sia stato il criterio di priorità adottato".