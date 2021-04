Viabilità di Cimpello, il Comune chiede un by-pass a nord

Lo scorso lunedì 22 marzo si è tenuta una riunione tra la giunta comunale di Fiume Veneto, l’assessore regionale alle infrastrutture Pizzimenti accompagnato dal consigliere leghista Polesello, i vertici di Friuli Venezia Giulia Strade e della Direzione centrale infrastrutture e territorio.



Tra i temi trattati anche il punto della situazione sulla viabilità di Cimpello.



“Se l’imminente riqualificazione del centro abitato - dichiara il Sindaco Jessica Canton - per un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro, il cui progetto generale è stato approvato dalla giunta regionale venerdì 2 aprile, è quantomai necessaria, non solo per mettere in sicurezza la viabilità, ma anche per dare una nuova veste urbana alla frazione, sembra evidente ai più che l'intervento non rappresenterà di certo la soluzione definitiva al traffico, anche pesante, di attraversamento e di collegamento tra lo svincolo e i comuni a ovest.



E’ per questo motivo che il Comune di Fiume Veneto vuole supportare e stimolare l’amministrazione Regionale a procedere con la realizzazione di un by-pass a nord di Cimpello, una nuova arteria comprensiva del rifacimento della parte occidentale dello svincolo autostradale, per collegare lo stesso direttamente alla SS251 in comune di Azzano Decimo, che ridurrà sensibilmente il traffico e darà poi la possibilità di istituire un divieto di transito dei mezzi pesanti nel centro abitato, soluzione oggi non percorribile per mancanza di ovvie alternative viarie.La Giunta Regionale ha già approvato nel 2020 uno studio di fattibilità del by-pass che è fondamentale, in questa fase di revisione del nostro piano regolatore, per inserire la nuova strada nella previsione di pianificazione comunale e mettere in salvaguardia le aree del tracciato, in modo da evitare che l’edificazione futura possa pregiudicare la possibilità di realizzazione dell’arteria.Per 30 anni – continua Jessica Canton - non si sono prese decisioni in merito alle problematiche della viabilità di Cimpello, che non possono di certo essere risolte con un inapplicabile divieto di transito, ma vanno affrontate con un progetto coraggioso e di ampio respiro, che permetta di trovare delle soluzioni vere e che durino nel tempo.L’amministrazione Fedriga e l’amministrazione Canton sono al lavoro da tempo per una Cimpello libera dal traffico di attraversamento; il percorso non sarà di certo breve, perché si tratta di un’opera complessa, costosa, che deve essere ancora affinata nel dettaglio e condivisa con la popolazione e con il comune di Azzano Decimo. Nonostante le pretestuose polemiche a cui siamo ormai abituati da parte di qualche consigliere di opposizione – al solito disinformati -, la direzione è tracciata e gli obiettivi sono chiari.”