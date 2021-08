Viabilità modificata a Trieste

Nuova viabilità a Trieste a seguito della conclusione delle opere di urbanizzazione previste nell'ambito della riconversione del Comprensorio Ospedaliero di Santa Maria Maddalena.



Nella zona sono stati istituiti un senso unico nell'ultimo tratto di via Costalunga (è vietato l’accesso alla via Costalunga da strada di Fiume/via Molino a Vento);

l'apertura di un nuovo tratto della via Marenzi che collega con via Costalunga; una nuova rotatoria di via dell’Istria.