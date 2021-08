Viabilità modificata, a Udine, giovedì 2 settembre, in piazza Libertà e via Moretti per permettere lo svolgimento della cerimonia della Brigata Alpina Julia.

Nello specifico, in via Moretti, nel tratto antistante il Monumento dedicato alla Divisione alpina “Julia”, dalle 7:30 alle 10:30 saranno istituiti il “Divieto di sosta temporaneo - Zona rimozione coatta” e, qualora sia necessario, il momentaneo “Divieto di transito”.

In piazza Libertà e via Cavour, dalle 8 alle 11, saranno istituti il “Divieto di sosta temporaneo eccetto autorizzati - Zona rimozione coatta” e il “Divieto di transito” eccetto autorizzati.

Tutti i veicoli provenienti da via Manin verranno obbligati a svoltare a sinistra in via Vittorio Veneto.