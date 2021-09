Viabilità modificata in via Manin

Lunedì 20 settembre, dalle ore 6:00 alle ore 9:00, in via Manin – salita Castello, la circolazione veicolare sarà modificata per occupazione del suolo pubblico.



Nello specifico, in via Manin saranno istituiti il “Divieto di fermata” per ogni categoria di veicolo, su ambo i lati della carreggiata, per un’area pari a quella interessata dai lavori, antistante il civ. n. 4 e il “Divieto di transito” per ogni categoria di veicolo, nel tratto compreso tra via della Prefettura e via Vittorio Veneto; di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo piazza Patriarcato. Sarà istituito il “Doppio Senso di circolazione”, che avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite ausilio di personale della ditta, nel tratto compreso tra il civ. n. 4 e via della Prefettura/via Vittorio Veneto.



Sulla salita del Castello sarà istituito il “Divieto di transito” per ogni categoria di veicolo nel tratto compreso tra l’arco “Bollani” e piazzale Patrie dal Friul e posizionata della segnaletica di “Conferma di Deviazione” in corrispondenza delle aree d’intersezione interessate.