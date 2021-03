Viabilità modificata in via Petrarca a Udine

Modifiche alla viabilità in via Petrarca, a Udine, martedì 23 marzo, dalle 7 a fine giornata lavorativa. La disciplina della circolazione stradale subirà delle modifiche per occupazione del suolo pubblico e saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo su ambo i lati della carreggiata nell’area antistante il civico 33 e il divieto di transito per ogni categoria di veicolo con deviazione dei flussi veicolari lungo via Alfieri e largo Goldoni.

In via Alfieri e largo Goldoni all’intersezione con via Petrarca sarà applicato il segnale di Divieto di transito Eccetto frontisti.