Viabilità modificata in via Rauscedo

Modifiche alla viabilità ordinaria, a Udine, nelle giornate del 5 e 6 agosto in via Rauscedo, a causa di urgenti lavori di manutenzione al collettore fognario.

Dalle 8 del mattino di mercoledì alle 19 di giovedì 6 agosto, nel tratto compreso tra via San Francesco e via Savorgnana saranno istituti il divieto di fermata per ogni categoria di veicoli, per un’area pari a quella consentita, su ambo i lati , e il divieto di transito.

I veicoli in transito verranno fatti proseguire lungo via San Francesco. Nei tratti interessati dalla chiusura sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione che avverrà a velocità moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta operante.