Viabilità modificata in via Torino a Udine

Dal 4 maggio al 15 giugno 2020 in via Torino a Udine, nel tratto compreso tra via Vercelli e via Alba, sarà istituito il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati.



Il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato verrà regolato dalla segnaletica a norma per tratti brevi con impianto semaforico temporaneo.



Se i lavori lo rendessero necessario, sarà istituito il divieto di transito con deviazioni indicate in loco.