Viabilità modificata tra viale Forze Armate e via Salvo D’Aquisto

Da giovedì 1° a venerdì 30 ottobre, in viale Forze Armate e via Salvo D’Aquisto, a Udine, la circolazione subirà delle modifiche permettere l’esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile. Nei tratti interessati sarà progressivamente istituito il divieto di fermata per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata.



La larghezza della carreggiata sarà ridotta. In caso di scarsa visibilità o traffico intenso sarà installato un impianto semaforico mobile a due lanterne e tre luci, avente tempi fissi predisposti secondo le circostanze.