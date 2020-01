Viabilità, nuovi cantieri a Lignano

L'Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro è pronta a far partire una serie di cantieri per il rifacimento di diverse strade. Entro il mese di gennaio partirà il cantiere di viale Europa, da via Lovato a Via San Giuliano, lato in uscita da Lignano; sono previsti lavori di bonifica della sede stradale con riposizionamento caditoie, arieggiamento delle radici delle alberature, riasfaltatura totale e rifacimento in cemento del marciapiede. Il traffico veicolare sarà deviato su via Lovato e via Tarvisio.

Cantiere al via anche su viale Centrale, dal Parkint (via Amaranto) a via Carinzia: si interverrà sul marciapiede nord con creazione di una nuova rotatoria provvisoria su via Carinzia. Saranno inoltre eseguiti la bonifica profonda della sede stradale, l’arieggiamento delle radici delle alberature, il riposizionamento delle caditoie e la riasfaltatura totale. Il traffico non sarà deviato su altre strade in quanto le lavorazioni procederanno per lotti tali da permettere il passaggio dei veicoli.

In viale Italia, da via Carso a via Monte Ortigara, sono in programma interventi di riposizionamento delle pietre sull'incrocio con rifacimento di sottofondo su tutti i tratti ammalorati con resinatura del porfido. Il traffico non sarà deviato su altre strade e le lavorazioni procederanno per lotti tali da permettere il passaggio dei veicoli.

All’incrocio fra corso Dei Continenti e viale Delle Arti sarà costruito il plinto necessario al posizionamento del palo di telefonia mobile, prodromico alla realizzazione della rotonda in tale area.

In via Carinzia, nel tratto compreso fra via Julia e il Lungomare Trieste, saranno eseguiti i lavori di rifacimento della condotta fognaria. La strada pertanto sarà interdetta al traffico.

A Lignano Riviera sono, inoltre, previste, sempre a partire dal mese di gennaio, la bonifica stradale, il riposizionamento delle caditoie e le asfaltature delle seguenti calli: Raciene, Canova, Fidia, Prassitele, Bernini, Wagner, Beethoven e Velasquez.

In viale Europa, da via Sabbiadoro a via Spilimbergo, lato in entrata a Lignano, sono già iniziati i lavori di bonifica della sede stradale, rifacimento del marciapiede e posa di nuove caditoie. Il traffico veicolare è deviato su via Mezzasacca per proseguire su Via Latisana. Per ritornare sul viale è possibile imboccare via Tridentina.

LAVORI ULTIMATI. Nelle scorse settimane sono stati ultimati i lavori di asfaltatura su Calle Moliere, Calle Cezanne, Viale delle Arti, Corso delle Nazioni, Tana della Volpe e Tana del Tasso.

Procedono anche i lavori di rifacimento di Piazza Roma (nella foto) per ridisegnare la viabilità dell’intera area e diminuire i disagi derivati dall’alto numero dei veicoli presenti in orario scolastico.

"La nostra Amministrazione comunale intende arrivare all’inizio della stagione estiva 2020 con all’attivo il maggior numero di lavorazioni sul manto stradale per permettere ai numerosi turisti e ai cittadini la migliore viabilità possibile e un patrimonio rinnvato", ha dichiarato il Sindaco Luca Fanotto.