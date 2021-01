Viabilità, riaperta la strada per Sella Nevea

Mentre è stato prolungato l'allerta meteo arancione per pericolo valanghe, in montagna si continua a lavorare per rendere nuovamente percorribili le strade che sono state interrotte dal maltempo, per neve o alberi caduti. Stanno operando 328 volontari di tutta la regione per interventi di sgombero neve, coadiuvati anche dal Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco.

Al momento sono state riaperte al traffico la regionale 73 Del Lumiei e la regionale 76 Della Val Raccolana da Chiusaforte a Sella Nevea; la frazione, quindi, non è più isolata. Resta, invece, chiuso il tratto da Sella Nevea a Cave del Predil.

Ancora chiuse al traffico per neve o per pericolo valanghe la regionale 110 Di Passo Pramollo, la regionale 465 Della Forcella Lavardet e Valle San Canciano al km 10+590, la regionale 24 Della Val Pontaiba al km 7+900 e la regionale 23 della Val D'Incaroio dal km 12.