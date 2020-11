Viaggia a zig zag sulla moto, poi se la prende con gli agenti

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione alcolica un 50enne triestino, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato notato da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura nel controllo del territorio, procedere a zig zag a bordo della sua moto. Fermato in via San Giorgio, constatato il suo stato alterato, è stato invitato a sottoporsi all’alcoltest. Si è rifiutato ed è stato denunciato.

Durante le varie fasi dell’intervento ha mantenuto un comportamento non collaborativo e ha opposto resistenza agli operatori. Accompagnato in Questura, dopo gli atti di rito, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica. Gli è stata ritirata la patente di guida e il mezzo è stato sequestrato e affidato in custodia a una ditta specializzata.