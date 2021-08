Viaggia con 19 migranti stipati nel furgone, arrestato

Alle 6.45, personale della Polizia di Stato, in servizio per il contrasto dell'immigrazione dalla rotta balcanica, ha controllato un furgone modello Peugeot Boxer, con targa slovacca, alla cui guida c’era un 50enne ucraino che, dopo essere uscito dall'autostrada al casello di Udine Sud, si stava dirigendo verso il centro.

All’interno del mezzo erano stipati 19 cittadini stranieri, tutti maggiorenni e provenienti dal Bangladesh. Dai primi accertamenti è emerso che il gruppo di migranti, proveniente dalla Bosnia, era stato caricati sul furgone nei pressi di Lubiana per fare ingresso in territorio nazionale lungo l’A4; per il viaggio hanno pagato circa 2.000 euro a testa. Al termine dell'attività di Polizia giudiziaria il cittadino ucraino è stato arrestato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre gli stranieri, che sono stati riscontrati in buone condizioni di salute, sono stati indirizzati agli accertamenti sanitari, per poi trascorrere in struttura il periodo di isolamento Covid.