Viaggia con 30 cuccioli nel furgone: denunciato per uccisione di animale

Viaggiava con 30 cuccioli di cane, alcuni anche di grossa taglia, nascosti e stipati in un furgone, ma è stato fermato da una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Gorizia, nei pressi dello svincolo autostradale di Palmanova. Per verificare lo stato di salute degli animali è stato richiesto l’intervento del servizio veterinario dell’Asufc che, unitamente al Noava del Corpo Forestale Regionale, hanno constatato il degrado e l’inadeguatezza del trasporto.

I cagnolini - cinque bassotti, quattro barboncini, due chihuahua, due golden retriever, quattro spitz, tre bulldog francesi, sei shih tzu, un shiba inu e tre chow chow - oltre ad essere trasportati all'interno di un mezzo privo di aerazione e controllo della temperatura del vano di carico, erano stati chiusi in gabbie troppo piccole, malnutriti e senz'acqua. Inoltre, gli agenti hanno riscontrato diverse discrepanze tra quanto dichiarato nei documenti sanitari e di trasporto sulla reale età dei cuccioli.

Ventidue cuccioli sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati al Canile di Udine, mentre otto sono stati ricoverati in una struttura veterinaria perché bisognosi di cure. Uno dei cuccioli ricoverati, però, è morto e le condizioni di salute per altri tre si sono aggravate. Per questo motivo agli indagati è stato ascritto anche il reato di uccisione di animale.

L'episodio è avvenuto lo scorso fine settimana. Il conducente, unitamente al trasportatore e al rivenditore destinatario, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, per maltrattamento di animali, falso documentale e traffico illecito di animali da compagnia. Il veicolo utilizzato per il trasporto è stato posto sotto il vincolo del sequestro.