Viaggia con due migranti nascosti nel vano carico

Ieri mattina, il Centro operativo autostradale ha emesso una nota di rintraccio per un autoarticolato bulgaro, che poteva trasportare clandestini. L’informazione è arrivata da un solerte camionista friulano che, guidando il proprio mezzo, aveva notato dei movimenti da una piccola apertura posta sul semirimorchio del camion che lo precedeva.

L’attento conducente si è avvicinato il più possibile al veicolo per cercare di capire di cosa si trattasse e così ha visto la testa di due persone che di certo non avrebbero potuto viaggiare lì. Quindi ha subito contattato la Polizia Stradale fornendo tutte le informazioni utili al fermo del mezzo, pochi minuti dopo, al casello autostradale di Latisana, grazie a una pattuglia della Sottosezione di Palmanova.

Il conducente bulgaro, a richiesta dei poliziotti, ha aperto il vano carico del semirimorchio in fondo al quale, in uno spazio di non più di 25 centimetri, c'erano due giovani uomini di nazionalità afghana.

Grazie a una telefonata con un interprete bulgaro, la pattuglia ha scoperto che il camionista aveva fatto una sosta di 11 ore in territorio sloveno, prima di entrare in Italia da un valico a Trieste; aveva, quindi, fatto una brevissima sosta in un autogrill, poco dopo il confine. I due migranti avevano praticato un taglio al telone, nella parte superiore, per poter respirare e proprio grazie a quella fessura l'autista li ha intravisti.

Considerata la fase di emergenza sanitaria, gli agenti hanno chiesto il supporto del personale della Questura di Udine per il trasporto in sicurezza dei clandestini. Dopo essere stati visitati dal medico in servizio all'ex caserma Cavarzerani, una volta appurato che non presentavano sintomi legati al Covid 19, sono stati foto-segnalati ed espulsi dal Paese, dal momento che intendevano dirigersi in altri stati europei.