Viaggia in auto con il marito, era ricercata

Questa notte la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato una cittadina rumena classe 1988, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale ordinario della Procura della Repubblica.

La giovane donna è stata controllata a bordo di un’auto, guidata dal marito, nei pressi di San Giovanni di Duino, in direzione Trieste, da personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino Aurisina.

Dagli accertamenti effettuati, è emersa a suo carico una condanna a sette mesi e 21 giorni di reclusione, oltre a una multa di 220 euro. Accompagnata in Questura, dopo gli atti di rito, è stata accompagnata in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.