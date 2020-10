Viaggia zigzagando, il conducente è ubriaco

Smart come una scheggia impazzita su via Commerciale, finisce la sua corsa contro un'altra auto. È successo stanotte intorno alle 2.30 in via Commerciale, a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina una Smart Fortwo, dopo aver perso aderenza a causa del manto stradale, reso viscido dalle abbondanti piogge, si è letteralmente stampata contro una Renault Scenic che sopraggiungeva lungo la discesa.

A niente è valsa la manovra di accostare sul ciglio della strada da parte del conducente della Scenic, che già in lontananza aveva notato la vettura percorrere zigzagando l'arteria cittadina. A seguito del violento impatto entrambi gli occupanti le autovetture coinvolte nell'incidente sono rimasti illesi. I militari della Radiomobile li hanno sottoposti all'alcoltest: il 25enne triestino alla guida della Smart aveva un tasso quattro volte il consentito. Per lui immediato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.