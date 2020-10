Viaggiano con cinque gattini stipati in un unico trasportino

Nei giorni scorsi, un cittadino ha segnalato alla Polizia un autocarro con targa ucraina, in transito al casello autostradale di Villesse, che trasportava “in modo anomalo” alcuni animali.

Poco dopo, una pattuglia della Polizia Stradale di San Donà di Piave, allertata dal Centro Operativo Autostradale di Udine, ha rintracciato il veicolo, fermandolo per un controllo. Con l’ausilio della Polstrada di Gorizia, gli agenti hanno scoperto a bordo cinque gattini di razza Scottish fold stipati in un unico trasportino.

Il conducente, un uomo classe 1981, e il passeggero, del 1972, entrambi di nazionalità ucraina, hanno esibito passaporti e certificati veterinari internazionali che indicavano un’età degli animali superiore a un anno, palesemente falsi. L’intervento del personale veterinario dell'Azienda sanitaria 4 di Venezia ha permesso di accertare che i gattini avevano tra i tre e i quattro mesi ed erano sprovvisti di microchip e altra documentazione sanitaria.

E’ scattato, quindi, il sequestro degli animali, quattro femmine e un maschio (ciascuno del valore di circa mille euro), della documentazione e del trasportino. I cuccioli sono stati affidati in custodia giudiziale, in attesa che l’Autorità Giudiziaria possa valutare l’opportunità di affidarli a persone che ne facciano richiesta per prendersene cura, in ogni caso al termine della verifica delle condizioni di salute da parte dell’Autorità sanitaria competente.

I due cittadini ucraini sono stati denunciati per l’introduzione illegale di animali da compagnia nel territorio nazionale e per maltrattamenti.