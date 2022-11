Viaggiano seguendo un'auto 'staffetta', fermati due passeur

Nella notte del 21 novembre, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato un siriano classe 2005 e arrestato un cittadino giordano del 1997, entrambi per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Durante un controllo, intorno alle 2, la Volante ha notato in via Giulia un’auto con targa ungherese che seguiva a velocità costante un'altra vettura, sempre con targa ungherese.

Gli operatori, insospettiti, hanno deciso di procedere al controllo dei mezzi ma, dopo un breve inseguimento, una delle due auto è riuscita ad allontanarsi, cambiando repentinamente direzione di marcia, mentre l’altra è stata intercettata nei pressi di viale Raffaello Sanzio. A bordo c'erano cinque migranti, tre dei quali, al momento del controllo, hanno tentato di nascondersi tra i sedili posteriori. I cinque stranieri, tutti siriani, erano senza documenti e hanno detto di essere diretti in Germania.

L’autista, invece, anch’esso siriano, minorenne, ha mostrato un passaporto rilasciato, per motivi politici, dalle Autorità austriache, mentre l’altro passeggero, di nazionalità giordana, suo complice, ha esibito una semplice ricevuta di richiesta di asilo politico fatta in Austria. Dopo gli opportuni accertamenti e sentito il Pm di turno, il passeur minorenne è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina mentre il maggiorenne è stato arrestato e associato alla locale Casa Circondariale.