Viaggiano su un'auto rubata e 'ripulita' in Albania

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino albanese per il reato di ricettazione. Una Volante del Commissariato di Duino Aurisina aveva fermato per un controllo un veicolo con targa albanese, con a bordo marito e moglie.

Gli agenti hanno notato alcune anomalie sul numero di telaio, che sono state approfondite in caserma, dove si è scoperto che la Bmw 118 era stata rubata due anni fa a Rieti con un raggiro. In una compravendita, il finto acquirente ne aveva ottenuto il possesso mediante pagamento con assegni scoperti e si era poi dileguato, facendo perdere le sue tracce e quelle dell'auto. La vettura era così finita in Albania, dove era stata reimmatricolata con nuovi documenti, rimessa in circolazione e acquistata da nuovi proprietari.

Gli agenti del Commissariato hanno così denunciato il conducente per ricettazione, mentre il veicolo è stato sequestrato per eseguire tutti gli accertamenti in merito al riciclaggio e per la sua successiva restituzione al legittimo proprietario.