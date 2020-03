Viaggiavano in auto con otto chili di sigarette

L'andamento insicuro del veicolo aveva insospettito i motocilisti dell'Unità emergenza e infortunistica della Polizia locale di Pordenone. Così gli agenti, impegnati ieri sera sulle strade per le verifiche del rispetto del Decreto per il contenimento del Covid-19, hanno fermato la Volkswagen con a bordo due ragazzi.

Alla richiesta di giustificare la loro presenza sulle strade, i due non sono stati in grado di fornire una spiegazione plausibile, non avevano alcuna autocertificazione ed erano visibilmente nervosi. Eseguito un controllo sul veicolo, gli agenti hanno scoperto due sacchi neri con dentro otto chili di sigarette, suddivisi in 40 stecche, di provenienza estera.

A supporto della Municipale, è quindi arrivato un equipaggio della Guardia di Finanza per gli ulteriori accertamenti del caso e per stabilire la provenienza delle 'bionde'. Nel frattempo i due, di nazionalità rumena, sono stati denunciati per inottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio.