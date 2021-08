Viale Leopardi, inaugurata la nuova sede della Polizia Locale

E' stata inaugurata oggi dal sindaco Pietro Fontanini la nuova sede della polizia locale a Udine, in viale Leopardi, al civico 23, già operativa da lunedì 23. Alle 12 l’inaugurazione alla presenza delle istituzioni.



"Si tratta di una misura concreta per arginare e contenere le criticità che si registrano con allarmante frequenza nella zona - ha detto Fontanini -. Lavoriamo per ridare serenità ai residenti storici del quartiere”.