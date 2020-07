Vicolo Sillio chiuso per lavori

Lavori in vicolo Sillio, a Udine, nelle giornate dal 13 al 15 luglio,per la manutenzione urgente del collettore fognario. La circolazione veicolare subirà delle modifiche per urgenti lavori di



Nello specifico, in vicolo Sillio saranno istituiti il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata nel tratto antistante il fabbricato distinto dal civico 12 e il divieto di transito. Di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo via dei Rizzani. Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione, che avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nei tratti interessati dalla chiusura.



In largo dei Pecile e via Girardini sarà posizionato il segnale di strada senza uscita in corrispondenza dell’area d’intersezione con via dei Rizzani, via dei Torriani e via M. Volpe.