Videochiamate in Tribunale, accordo con il Comune di Udine

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Friuli Centrale e Assessore alla sanità del Comune di Udine, dott. Giovanni Barillari, e il Presidente del Tribunale di Udine, dott. Paolo Corder, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede la possibilità, per i beneficiandi di amministrazione di sostegno dichiarati intrasportabili, di essere auditi dal Giudice Tutelare mediante il sistema della videochiamata.



Si tratta della prima esperienza del genere in tutto il territorio di competenza del Tribunale di Udine.

Il protocollo si pone come guida all’effettuazione delle udienze di audizione degli amministrandi dichiarati intrasportabili, ovunque essi si trovino, alla “presenza” da un lato del Giudice Tutelare e dall’altro del ricorrente Ambito o Comune o responsabile del Servizio Sanitario e/o Sociale, direttamente impegnato nella cura e nell’assistenza del soggetto fragile.



“Intrasportabili” sono quei soggetti per i quali il raggiungimento della sede del Tribunale comporta un eccessivo disagio determinato dalla situazione psico-fisica o per i quali l’organizzazione del trasporto comporta un eccessivo onere economico. onella definizione rientrano anche le persone che, per ragioni di tutela sanitaria derivante dall’applicazione dei Protocolli di Sicurezza Covid19, non possono uscire dalle strutture ospitanti.“In questo modo - ha commentato l’Assessore Barillari - abbiamo voluto mettere la tecnologia al servizio dei soggetti per i quali lo spostamento dalla propria abitazione rappresenterebbe un inutile sforzo e un fattore di rischio e di disagio. Lo strumento della videochiamata è stato ampiamente collaudato, a tutti i livelli istituzionali, fin dai primi mesi dell’epidemia, rivelandosi imprescindibile nel garantire la continuità dell’azione amministrativa. Da un lato non posso quindi che essere orgoglioso del fatto che l’Ambito del Friuli Centrale sia il primo ad avere introdotto questo sistema in tutto il territorio di competenza del Tribunale di Udine, dall’altro mi auguro che questa possibilità sia accolta anche dagli altri ambiti afferenti al territorio di competenza del Tribunale di Udine e della Regione. Desidero infine ringraziare non solo i Sindaci dell’Ambito ma anche e soprattutto il Presidente Corder per avere accolto questa nostra sfida”.