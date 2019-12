Vigili del fuoco, distaccamento permanente a Latisana

È di oggi la notizia che il Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare sulla distribuzione territoriale delle dotazioni organiche nei vari distaccamenti, tra i quali compare anche quello di Latisana. A renderlo noto è il segretario del Conapo Fvg, Damjan Nacini: “Apprendiamo con grande soddisfazione dell'arrivo di personale per il distaccamento di Latisana. Come Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco abbiamo sempre sostenuto l’apertura di questa sede permanente, ribadendo come Latisana si trovi in un punto cruciale dove è necessaria la presenza di una struttura permanente, anche in considerazione dei lavori per la realizzazione della terza corsia sulla A4 che ha visto impennarsi la frequenza di incidenti stradali. La vicinanza della sede a Lignano permette inoltre di accorciare i tempi di soccorso in una zona che, d'estate, raggiunge un aumento di popolazione considerevole”.

Nacini aggiunge: “Abbiamo avuto a riguardo diversi incontri a livello nazionale e regionale. Ringraziamo il Ministro del Interno Luciana Lamorgese e il senatore Stefano Cadiani (precedente Sottosegretario all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco), a cui abbiamo riportato le motivazioni a sostegno dell'apertura di una sede permanente a Latisana. Lo abbiamo ringraziato personalmente il 19 novembre durante la manifestazione per l'equiparazione stipendiale e pensionistica agli altri corpi dello Stato indetta dal Conapo a Roma".

"Un ringraziamento va anche al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga che, fin da subito, si è attivato con i vertici nazionali, al consigliere regionale Diego Bernardis e alla capogruppo del Movimento 5 Stelle in Aula, Ilaria del Zovo, che hanno sempre seguito da vicino l'evolversi della situazione”.

Nei prossimi mesi il Comando di Udine avrà, quindi, un incremento di 44 unità, una vera boccata di ossigeno. Buone notizie in arrivo anche per il Comando di Gorizia che godrà di un atteso potenziamento di personale. “Siamo soddisfatti” conclude Nacini “questa notizia arriva proprio a un paio di giorni dalla ricorrenza della nostra patrona Santa Barbara”.