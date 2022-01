Vigili del fuoco in lutto, morto Adriano Bon

Vigili del fuoco in lutto per la scomparsa del Capo Reparto in quiescenza Adriano Bon, 80 anni, originario e residente a Romans d'Isonzo. Aveva prestato servizio per oltre 35 anni al Comando di Udine e, per molti anni, era stato alla guida del Distaccamento di Cervignano del Friuli. Era andato in pensione negli anni '90.

Lascia nel dolore due figlie e i nipoti, oltre a tutti i colleghi e agli amici che lo ricordano come una persona generosa, leale e molto capace; un pompiere che ha fatto crescere professionalmente molti colleghi, tanto da essere considerato da molti come un padre.