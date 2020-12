Vigilia di Natale, il ladro delle canoniche torna in azione

Ancora una volta in azione il ladro delle canoniche. In realtà in questo caso si tratta di più persone: sono state viste, infatti, più sagome aggirarsi con il volto coperto, al buio, intorno alle 21, nella canonica di via Villa, ad Artegna, nella sera della Vigilia di Natale.

Il tentativo di furto, che segue quello recente di Reana del Rojale, nella frazione di Valle, non è andato a buon fine. Anche in questo caso, infatti, i locali erano dotati di sistema di allarme ed è scattata la sirena. Il suono ha fatto fuggire i malviventi. Danni al portone di ingresso, che è stato scassinato.