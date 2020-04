Vigilia di Pasqua, 259 multe in Fvg

In questa Pasqua particolare, nella quale tutti dobbiamo restare a casa, sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine, per evitare spostamenti non giustificati, specie verso le seconde case o per trascorrere la giornata con amici e parenti.

Ieri, in tutta la regione, sono state 4.059 le autocertificazioni verificate. A fronte dei controlli, sono scattate 259 sanzioni, per altrettanti cittadini che si trovavano fuori casa senza un valido motivo.

Una persona è stata denunciata per falsa attestazione sull'identità, mentre un'altra è stata scoperta all'esterno della sua abitazione pur essendo sottoposta a quarantena obbligatoria. Otto, infine, le denunce per altri reati.

Sul fronte degli esercizi commerciali, sono state 1.582 le attività controllate; in cinque casi, i titolari sono stati sanzionati per il mancato rispetto di quanto prescritto dal Dpcm e dalle ordinanze regionali.