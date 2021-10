Villa in fiamme a Fagagna, una donna muore nel rogo

Una donna di 70 anni è morta all'interno di una villa al civico 72 di via dei Carpini, a Fagagna, dove è scoppiato un incendio poco dopo le 19.

Sono stati i vicini ad avvistare il fumo e a lanciare l'allarme. Sul posto il personale sanitario inviato dalla Sores, i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, con il funzionario di guardia, e i Carabinieri.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare, a causa delle gravissime ustioni riportate. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato all'interno dell'abitazione durante le operazioni di spegnimento.

Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause del rogo.