Villetta colpita da un fulmine a Pagnacco

Il maltempo, con precipitazioni abbondanti e temporali diffusi, ha causato nel pomeriggio, a Modoletto di Pagnacco, importanti danni a un'abitazione singola in via Modoletto.

Un fulmine, intorno alle 17, ha colpito il tetto per poi penetrare all'interno, causando danni lungo le linee di distribuzione della corrente. Danneggiato anche il solaio della cucina. In quel momento, la famiglia che abita nella villetta era in casa. Tanta paura e immediata la chiamata al Numero Unico di Emergenza, il Nue 112.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, con due squadre, che hanno eseguito una verifica e hanno provveduto alla messa in sicurezza del sistema elettrico. Non si è sviluppato un incendio. Sul posto anche i Carabinieri. Parte del tetto è stato spaccato dalla scarica.