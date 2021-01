Allarme poco dopo le 15 per un incendio divampato all'interno di un'abitazione di via Florio, a Tavagnacco.

Per cause in corso di accertamento, nello stabile si sono alzate alte fiamme che hanno invaso diversi ambienti della struttura, in stile baita, costruita con molte parti in legno.

Al momento non sembra ci siano feriti. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco giunti con diversi mezzi. Molto ingenti i danni.