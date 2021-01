Villetta in legno distrutta dal fuoco a Tavagnacco

Allarme poco dopo le 15 per un incendio divampato all'interno di un'abitazione di via Florio, a Tavagnacco.

Per cause in corso di accertamento, nello stabile si sono alzate alte fiamme che hanno invaso diversi ambienti della struttura, in stile baita, costruita con molte parti in legno.

I pompieri del comando di Udine stanno operando con due squadre, una della sede centrale di Udine e una del distaccamento volontario di Codroipo e il supporto di tre autobotti (una delle quali kilolitrica), due autoscale (una proveniente dal comando di Gorizia) e il funzionario di guardia.

L’abitazione di due piani fuori terra ha il primo piano e il tetto in legno e all’arrivo dei Vigili del fuoco le parti lignee erano già avvolte dalle fiamme. I 20 soccorritori giunti sul posto hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento attaccando le fiamme da più fronti.

Fortunatamente l’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, non ha coinvolto persone. Ingenti i danni arrecati dal fuoco alla struttura che è inagibile. Al momento le operazioni dei Vigili del fuoco sono ancora in corso di svolgimento.

I proprietari, che da poco avevano acquistato l'immobile, sono stati accolti da parenti.