Vincita record al Superenalotto, la Dea Bendata bacia anche il Friuli

Sbancato il Superenalotto dei record da 371 milioni. Questa la combinazione vincente: 1, 38, 47, 52, 56, 66 - numero Jolly: 72 - numero Superstar: 23.

Il jackpot più alto al mondo è stato centrato grazie a un 'sistemone' della 'Bacheca dei sistemi', distribuito in circa 90 quote da 5 euro ciascuna. Le schede sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Ai 90 fortunati che hanno centrato il super premio andranno oltre 4 milioni di euro a testa.

Nove le quote vendute in Fvg. A Codroipo sono stati vinti attraverso il sistemone 20 milioni, pari a cinque quote, 8 milioni a Cormons (due vincitori), una quota a Trieste e una ad Attimis.

A Codroipo, 'capitale della fortuna', il jackpot è stato centrato con le cinque schedine acquistate al bar Alla Terrazza, in via Pordenone 45. A Cormons nella tabaccheria Fumi e Profumi di viale Friuli 5, ad Attimis nella Tabaccheria Corbo Bressani Mara, in piazza Aldo Moro 5, e a Trieste da Alba Chiara, in via Oriani 8.

La regione che totalizza più premi è la Campania (14 vincitori): ben sei quote sono state acquistate in una ricevitoria di Atripalda, in provincia di Avellino.

Dei 371 milioni, circa 74 torneranno nelle casse dello Stato: la cosiddetta 'tassa della fortuna' prevede, infatti, che venga trattenuto il 20% su tutti gli importi oltre i 500 euro.

L'ultima volta che era uscito il '6' risaliva al 22 maggio 2021, quando a Montappone un fortunato giocatore si portà a casa oltre 156 milioni di euro.

Per il Fvg non si tratta, però, della vincita più alta. Nel 2013, infatti, a Palazzolo dello Stella erano stati vinti oltre 50 milioni di euro. Grazie alla sestina vincente al Superenalotto, 40 quote giocate soprattutto da residenti, ognuna del valore di 3,7 euro, portò una vincita che ha cambiato la vita a molti.