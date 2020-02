Vini 'non dichiarati', multata azienda del Cividalese

Vini 'non dichiarati' in un'azienda vitivinicola della zona del Cividalese. È emerso a seguito di un controllo eseguito dai Carabinieri del Nas di Udine insieme all'Istituto Controllo Qualità Repressioni Frodi dell'Ufficio di Udine. A seguito di un sopralluogo effettuato in azienda, derivato da una discrasia rilevata a livello documentale, gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno rilevato la presenza di un vaso vinario non dichiarato.

I calcoli delle giacenze nelle cantine, inoltre, non collimavano con quanto riportato sui documenti dell'azienda. Cerca 50 gli ettolitri di vino "non dichiarati". È scattata così una maxi-multa di diverse migliaia di euro a carico del responsabile, con diffida a regolarizzare immediatamente la documentazione, pena il raddoppio della sanzione.