Un cittadino marocchino di 24 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Trieste per violazione del provvedimento di divieto di ritorno nel capoluogo regionale. L'uomo, ieri pomeriggio, è stato notato mentre si trovava in compagnia di un suo connazionale in via Bernini dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che supporta la Questura nel controllo del territorio e della fascia confinaria. Il 24enne è stato quindi fermato e identificato.