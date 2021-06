Viola il divieto di ritorno in città, denunciato

Ieri pomeriggio, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura di Trieste nel controllo del territorio, ha denunciato un cittadino rumeno del 1982 in quanto inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno in città, emesso dal Questore nel dicembre 2018 e con validità triennale. Il comunitario è stato identificato in piazza Libertà.

Infine, proseguono i controlli anti-Covid: dal 19 al 27 giugno, la Polizia di Stato ha controllato nell’intera provincia giuliana 3.481 persone, sanzionandone due; verifiche anche per 56 esercizi e attività commerciali, tutte risoltate in regola.