Viola la libertà vigilata, finisce in carcere

Ieri sera, i Carabinieri di Aviano hanno arrestato un 36enne della zona. L’uomo, già condannato a tre mesi di reclusione per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (nel 2015 si era scagliato contro una pattuglia di militari dell’Arma a Fontanafredda), era in libertà vigilata, ma ha più volte violato le prescrizioni. Oltre a presentarsi in orari diversi da quelli previsti per la firma in caserma, il 15 luglio, sotto l’effetto dell’alcol, è entrato nella sede dei servizi sociali di Aviano (che si occupano della tutela dei suoi figli minori), offendendo e minacciando i dipendenti presenti che, spaventati, erano stati costretti a chiudersi in ufficio, attendendo l’intervento dei Carabinieri.

Il magistrato ha quindi richiesto e ottenuto il provvedimento carcerario, disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste; l’uomo finirà, dunque, di scontare la pena in prigione.