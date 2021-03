Violano il coprifuoco, in tre ubriachi alla guida

I Carabinieri della Stazione di Prata di Pordenone hanno denunciato in stato di libertà, per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche aggravata, poiché con messa in orario notturno, un cittadino indiano di 36 anni, residente a Pasiano di Pordenone, già noto alle forze dell'ordine. l'episodio è accaduto il 14 marzo scorso, quando all'una e mezza di notte, i militari dell'Arma stavano eseguendo dei normali controlli su strada a Pasiano di Pordenone e hanno fermato la vettura in via Roma.



Il conducente, il 36enne, è subito parso in stato di ebbrezza. Sottoposto al test con l'etilometro è risultato guidare con un tasso di 2,06 grammi litro. Gli è stata ritirata immediatamente la patente di guida ed è scattato il fermo amministrativo del veicolo.



Nei suoi confronti, e anche nei confronti di due connazionali che viaggiavano con lui (tutti in evidente stato di ebbrezza alcolica, di rientro da una cena tra amici), sono state contestate le violazioni amministrative finalizzate al contenimento della pandemia da Covid-19, perché circolavano nonostante il coprifuoco, senza giustificato motivo.



Anche per un uomo di 48 anni diè scattata la stessa sanzione amministrativa, per la violazione delle norme Covid. L'uomo è stato fermato dai Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile il 17 marzo scorso all'una di notte a Fontanafredda, a bordo della propria autovettura.L'uomo ha detto di non conoscere le normative previste per il coprifuoco.I Carabinieri della Stazione di, infine, alle 14.30 del 13 marzo scorso, a Roveredo in Piano, in via Cavour, Hanno controllato un cittadino di 45 anni, di Roveredo in Piano. Quest'ultimo, alla guida del proprio ciclomotore, percorreva un tratto di strada rettilineo zigzagando, in evidente stato di ebrezza alcolica.Alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti preliminari con il precursore ha acconsentito, ma subito dopo, emersa la positività del test, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con l'etilometro. A quel punto il ciclomotore è stato posto sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca. La patente di guida non è stata ritirata nell'immediatezza perché, in quel momento, l'uomo ne era sprovvisto. È stato quindi anche contravvenzionato.