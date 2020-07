Violano la quarantena Covid, denunciati tre minori

Tre cittadini stranieri, tutti minorenni non accompagnati, ospiti di una struttura di accoglienza della provincia di Trieste, dopo il loro rintraccio sul territorio nazionale, sono stati trovati all'esterno della casa che li ospita. Avrebbero dovuto rimanere all'interno della struttura per trascorrere il periodo della quarantena fiduciaria. A rintracciarli, ieri, sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura di Trieste. I tre minorenni sono stati denunciati.

Nelle ultime 24 ore sono state controllate 332 persone in provincia di Trieste: non si arresta, infatti, il monitoraggio per il contenimento della pandemia da Covid-19.