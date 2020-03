Violano le restrizioni, 25 persone denunciate

Ancora denunce di persone che continuano a muoversi nonostante le restrizioni, ulteriormente inasprite, imposte dal decreto di contenimento per la pandemia coronavirus. In campo sempre i Carabinieri della Compagnia di Udine i cui controlli continuano in maniera incessante.

A Udine e a Fagagna, nella giornata del 19 marzo, i Carabinieri della Radiomobile, comandati dal Luogotenente Andrea Riolo, hanno denunciato 7 persone perché sorprese a transitare in strada senza giustificazione.

Una di queste persone, una donna di 52 anni, è stata denunciata anche perché inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Udine emesso dal Questore di Udine.

A Rive d'Arcano e a Majano, invece, nella giornata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile, dell'Aliquota di Primo Intervento, e delle Stazioni di Fagagna, Majano e Codroipo, hanno denunciato 18 persone, tutte sorprese a transitare in strada senza giustificazioni, in violazione delle prescrizioni previste dal Dpcm dell'11 marzo, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.