Violazioni delle norme anti-Covid, stop per sette giorni al locale

Questa mattina, il personale della Squadra Volante della Polizia di Stato di Pordenone ha eseguito il provvedimento di sospensione della licenza per sette giorni nei confronti del Bar Jolly di Cordenons, disposto dal Questore Marco Odorisio. La misura è stata adottata a seguito di quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 29 novembre, quando il locale era stato controllato, riscontrando violazioni in materia delle norme anti Covid-19, con conseguente sospensione dell’attività per cinque giorni.

Gli agenti dell’Ufficio Polizia Amministrativa di Sicurezza hanno accertato che cinque persone controllate all’interno del bar risultavano gravate da precedenti di polizia. Durante la verifica, l’atteggiamento tenuto dai gestori - alla presenza di persone e avventori a loro volta inottemperanti alle disposizioni per il contenimento della pandemia - era palesemente ostile e aggressivo nei confronti dei poliziotti, tanto da rendere necessario l’intervento di ulteriori equipaggi delle Volanti, fatti oltraggiosi per i quali la titolare del locale è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, lo scorso 2 ottobre il pubblico esercizio era già stato oggetto di un controllo amministrativo, da parte della Polizia Locale del Comado Intercomunale di Pordenone-Cordenons, che aveva sanzionato le due banconiere presenti per il mancato utilizzo della mascherina.

La titolare, Susy Massarutto, assistita da un legale di fiducia, si dice pronta a respingere le contestazioni; le normative - riferisce - sono state rispettate, per quanto fosse possibile controllare gli avventori, in particolare all'esterno del bar. Infine, la sola vendita per asporto era ben segnalata con i cartelli affissi sulle pareti del locale.