Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio in varie zone fra Nimis e Tarcento. La grandine si è rapidamente raccolta per terra, ma - stando a quanto si apprende dalla Protezione Civile - non ha causato disagi. Alla Sala Operativa della stessa Protezione civile non sono giunte segnalazioni di danni o richieste di soccorso.