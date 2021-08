Violenta grandinata sul Friuli Occidentale

Violenta grandinata, questa mattina, sul Friuli Occidentale. Dalle 6.30 del mattino, chicchi grandi come palline da tennis si sono abbattuti sulla zona compresa tra Azzano Decimo, Chions e Fiume Veneto, in particolare il quartiere di Bannia.

Ingenti i danni. La grandinata ha colpito auto e tetti di abitazioni e attività. Per le vetture posteggiate all'esterno senza riparo non c'è stato scampo: i 'proiettili' di ghiaccio hanno rotto vetri e ammaccato le carrozzerie.

Diverse le chiamate ai Vigili del fuoco, che stanno provvedendo alla messa in sicurezza, in particolare delle coperture che sono state più duramente colpite.

Ricordiamo che per tutta la giornata di oggi, la Protezione civile Fvg ha diramato un'allerta meteo di livello giallo su tutta la regione, proprio per i possibili danni collegati ai temporali.

Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, fa sapere di aver già inviato una nota al Presidente Massimiliano Fedriga. "Un temporale di circa mezz’ora, con chicchi di grandine che hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro, ha distrutto colture, sfondato tende e vetrate - tra cui molti pannelli fotovoltaici - e distrutto automobili. Confidiamo che la Regione possa prendere in considerazione di poter attivare tutti gli strumenti che riterrà opportuni, in modo da poter sostenere famiglie e aziende che si sono risvegliate, in questa prima domenica di agosto, con raccolti e beni irrimediabilmente compromessi", conclude Canton.