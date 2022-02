Violenta lite a Trieste, due persone in ospedale

E' terminata con due persone ferite una violenta lite scoppiata all'interno di una coppia straniera nella notte, a Trieste. L'allarme è scattato intorno all'1.30, quando un uomo ha aggredito la compagna. L'ex fidanzato sarebbe intervenuto in difesa della donna. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, in via Rismondo, anche le Volanti della Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia locale. Il compagno della donna e un suo amico, che gli avrebbe dato manforte nella lite degenerata, sono stati portati in Questura per chiarire quanto accaduto.