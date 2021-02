Violenta lite finisce con una corsa in ospedale

Una lite molto vivace nel tardo pomeriggio di ieri, a Tarcento, ha richiesto l'intervento del personale sanitario nel centro del paese, in piazza Libertà. Alcuni cittadini hanno dato l'allarme dopo che hanno visto un gruppo di persone picchiarsi e gridare sul marciapiede.

Si trattava, in realtà, di due uomini che erano passati dalle parole ai fatti e uno, in uno scatto d'ira, aveva colpito l'altro al volto, per futili motivi.

La persona ferita è stata trasportata all'ospedale di Udine con l'ambulanza, per accertamenti, e comunque dimessa nel corso della notte. Si tratta di un uomo di 66 anni residente delle Valli del Torre.